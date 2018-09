Voormalige Trump-adviseur veroordeeld tot twee weken cel

In de Verenigde Staten is vrijdag George Papadopoulos, een vroegere adviseur in de verkiezingscampagne van president Donald Trump, veroordeeld omdat hij gelogen had tegen de speurders die Russische inmening onderzoeken. Hij kreeg een gevangenisstraf van veertien dagen, met een proeftijd van een jaar, en moet ook 200 uur gemeenschapswerk verrichten en een boete 9.500 dollar betalen.

De 31-jarige Papadopoulos had gelogen over de contacten die hij had met een Maltese professor met banden met de Russische regering, die zei dat hij bezwarende informatie over Trumps Democratische uitdager Hillary Clinton had. Hij probeerde ook een ontmoeting tussen Trump en Russische president Vladimir Poetin te regelen.

Papadopoulos pleitte vorig jaar al schuldig aan het afleggen van valse verklaringen en werkt sindsdien mee met de speurders. Hij is nu de eerste persoon die in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016 is veroordeeld.

Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort werd onlangs nog schuldig bevonden aan financiële misdrijven die hij pleegde vóór hij bij het team van Trump aan de slag ging. Informatie van Mueller en zijn speurders was cruciaal in zijn veroordeling, maar die hield geen verband met de Russische inmening.

Daarnaast heeft onder meer nog Trumps voormalige persoonlijke advocaat, Michael Cohen, vorige maand aan de speurders in het Rusland-onderzoek bekend dat hij de regels rond campagnefinanciering heeft gebroken en belastingfraude heeft gepleegd.