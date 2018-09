Weekend belooft droog en zacht te worden

Het weekend start droog maar bewolkt. De dagen daarna worden vrij mooi en zacht, met temperaturen die midden volgende week stijgen richting 25 graden. Tegen het einde van de week wordt het minder zacht, zo voorspelt het KMI.

Zaterdag wordt het meestal gedeeltelijk bewolkt met hoofdzakelijk hoge en middelhoge wolkenvelden. Het blijft meestal droog. In het zuiden blijft het eerder vrij zonnig. De temperaturen halen 15 tot 17 graden in de Ardennen en 18 of 19 graden in de andere streken. De wind waait zwak, en na de middag matig, uit zuidwest.

Ook zaterdagnacht wordt het gedeeltelijk bewolkt met hoofdzakelijk hoge en middelhoge wolkenvelden. De temperaturen dalen naar 8 graden op de Ardense hoogten en 14 graden aan zee. De wind waait zwak, soms matig aan zee, uit zuid tot zuidwest.

Zondag blijft het droog met zonnige perioden in de zuidelijke landshelft en meer hoge wolken in het noorden. De maxima schommelen tussen 21 of 22 graden aan de kust en in de Hoge Venen, en 25 graden in Belgisch Lotharingen.

Begin volgende week bepaalt een hogedrukgebied boven Frankrijk gunstig ons weer. Het blijft droog en vrij zonnig. Maandag verwachten we maxima rond 21 of 22 graden in het centrum, en woensdag stijgen de temperaturen naar waarden rond of net boven 25 graden. Donderdag en vrijdag komen er meer wolken. De kans op neerslag neemt toe maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. Het wordt ook minder zacht.