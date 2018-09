Rijkste man van China gaat met pensioen op 54

Jack Ma, het brein achter Alibaba, stapt op bij de Chinese webwinkelgigant. Hij wil zijn functie als topman maandag, op zijn 54ste verjaardag, neerleggen, zo zegt hij in een interview met de Amerikaanse krant The New York Times. De rijkste man van China wil zich gaan richten op onderwijsprojecten.

Ma richtte Alibaba op in 1999. Het bedrijf werd onder zijn leiding een van de grootste webwinkels ter wereld en veranderde voor een groot deel de manier waarop Chinezen winkelen en betalen. Zijn geschat vermogen bedraagt ongeveer 40 miljard dollar (35 miljard euro), waarmee hij de rijkste man van China is.

De miljardair en filantroop stelt dat zijn pensioen geen einde van een tijdperk is, maar juist “het begin van een tijdperk”. Hij zegt dat hij meer tijd en een deel van zijn geld wil besteden aan onderwijs. “Ik hou van onderwijs”, aldus Ma, die ooit zelf leraar Engels was.

In 2013 legde Ma zijn functie als algemeen directeur bij Alibaba neer, maar als bestuursvoorzitter bleef hij het gezicht van het bedrijf. Hij zal volgens The New York Times nu hij ook die functie opgeeft, wel lid blijven van de raad van bestuur en zal het management blijven begeleiden.

Het vertrek van Ma komt op een moment dat het ondernemingsklimaat in China onder druk staat. De rol van staatsbedrijven wordt steeds groter, de regering in Peking wil daarnaast de greep op het internet versterken en het land is verwikkeld in een handelsoorlog met de Verenigde Staten.