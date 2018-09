Oeps: ­kweker van schildpadden wordt overspoeld met haatboodschappen

De ophef rond Schild & Vrienden heeft naast enkele verkiezingskandidaten nóg iemand zeer ongelukkig gemaakt. Raymond Vlaeminck, een schildpaddenkweker uit Sint-Gillis-Waas, ziet zichzelf ook als een slachtoffer.

De man kweekt al meer dan vijftig landschildpadden in zijn tuin. Naast zijn job als schrijnwerker is het zijn grootste passie. De man wijdde er ook een Facebookpagina aan, onder de naam... “Schild en Vriend”. Iets waar hij al jarenlang bijzonder trots op is, maar nu ongewild mee in de problemen komt. “Sinds heel die heisa krijg ik ineens allerlei reacties van mensen die mij uitmaken voor racist”, zegt hij. “Terwijl ik de naam Schild en Vriend veertig jaar geleden al gekozen heb. Omdat schildpadden mijn vrienden zijn: andere bedoelingen had ik daar niet mee.”