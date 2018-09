Procureur spreekt inlichtingenbaas tegen in verband met Chemnitz

Een procureur die belast is met het onderzoek naar de onrust in Chemnitz, een stad in het oosten van Duitsland, spreekt het hoofd van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst Hans-Georg Maassen tegen in verband met een video over een vermoedelijke racistische aanval. Dat zei hij op de website van het weekblad Die Zeit.

“We hebben geen bewijs dat deze video vals zou zijn. Daarom wordt hij ook gebruikt voor het onderzoek”, zegt Wolfgang Klein, procureur in Dresden. Hij zegt geen contact te hebben gehad met Maassen en heeft dan ook geen idee op basis waarvan die zijn verklaringen aflegde.

De inlichtingenbaas ging vrijdag in de krant Bild in tegen de uitspraken van bondskanselier Angela Merkel over “klopjachten” en “haat op straat”. “Er is geen belastbare informatie dat dergelijke klopjachten hebben plaatsgevonden”, aldus Maassen. “De autenticiteit van de video die op het internet circuleert, met beelden van agressie op mensen van buitenlandse afkomst, is niet aangetoond. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het om intentioneel foute informatie gaat, om eventueel de aandacht van de publieke opinie af te leiden van de moord in Chemnitz.”

In de Duitse stad werd een 35-jarige man met messteken om het leven gebracht door twee vluchtelingen. Een Irakees en een Syriër werden hiervoor in voorhechtenis geplaatst. Het incident leidde tot aanhoudende extreemrechtse protesten en tegenbetogingen.