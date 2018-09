“Zelfs enkele tachtigers”: steeds meer 65-plussers klussen bij als uitzendkracht

Het aantal 65-plussers dat bijklust, is de afgelopen vijf jaar met bijna de helft gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Randstad. De HR-dienstverlener stelt zowel bij de gepensioneerden als bij de werkgevers een mentaliteitswijziging vast.

Dit jaar startten bij Randstad al 820 mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Onder hen zijn zelfs enkele 80-plussers. Vijf jaar geleden waren dat er in dezelfde periode nog 553. Ook Federgon, de sectorfederatie van HR-dienstverleners, stelt die stijging vast.

Volgens Randstad zijn er een aantal verklaringen. Eerst en vooral is er schaarste op de arbeidsmarkt. Daardoor hebben werknemers nood aan extra mensen en zijn ze bereid om 65-plussers in te schakelen.

Daarnaast is ook de mentaliteit van 65-plussers veranderd. Ze zijn geboren na de Tweede Wereldoorlog en groeiden op in een consumptiemaatschappij. Het loon dat ze na hun pensioen inleveren, willen ze compenseren door een paar dagen per week bij te klussen. Er is een groot verschil met hun ouders, die nog sober leefden en rond kwamen met hun pensioen, legt Randstad uit.

Ten slotte maakte een aangepaste wetgeving het voor gepensioneerden gemakkelijker om te werken na hun pensioen. Bovendien mogen ze zelfs onbeperkt bijverdienen en is het systeem van de flexijobs ook voor hen toegankelijk, besluit de HR-dienstverlener.