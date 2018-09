Britse pers vernietigend voor Schotten, Rode Duivels de hemel in geprezen: “De moordmachine van Martinez”

De Rode Duivels schitterden gisteren in Glasgow, zoals we dat na het briljante WK ook wel hadden mogen verwachten. Thuisploeg Schotland werd met duidelijke cijfers ingeblikt. Onze nationale ploeg kreeg daarvoor massale lofbetuigingen van de Britse pers, die tegelijkertijd zeer hard is voor The Tartan Army. Van “Het werd een echte Hampden-horrorshow” tot “Godzijdank was het slechts een blitzbezoek”: een overzicht van wat de Britse media over de partij te zeggen had.

Beginnen doen we in het land van de tegenstander van gisteren. Vrijwel alle Schotse media waren vernietigend voor de prestatie van hun team, terwijl de Rode Duivels een pak lof over zich heen kregen. Daily Record pakte uit met een opvallende kop vatte de wedstrijd zo op haar eigen manier perfect samen: “Het treurige team van Alex McLeish werd aan stukken gereten in een Hampden-horrorshow”, verwijzend naar het stadion waarin de wedstrijd werd afgewerkt. “Het was een pijnlijk pak slaag. De Belgen waren bekend om hun chocolade, maar nu kent de hele wereld hen ook omwille van hun natioanale elftal. Het is een moordmachine die de Schotten aan stukken reet. De avond begon lichtelijk optimistisch door de frisse bries in de selectie, maar het eindigde in een ware nachtmerrie. Gelukkig bleef het maar 0-4”, luidde de duidelijke analyse.

Foto: Daily Record

“Gelukkig maar een blitzbezoek”

“Vooraf was dit een vriendschappelijke wedstrijd, maar het werd een echte wanprestatie”, zegt Kris Boyd - topscorer aller tijden in de Schotse Premiership - in de Scottish Sun. “Ze kwamen vrijwel rechtstreeks van het vliegveld naar het stadion, maar godzijdank was dit enkel een blitzbezoek van de Belgen. Voor The Tartan Army kon het laatste fluitsignaal niet snel genoeg komen en konden de Belgen niet snel genoeg het land verlaten. Wie weet wat de Belgen hadden gedaan als ze deze oefenwedstrijd serieus hadden genomen. Het team van Roberto Martinez brengt voetbal recht uit de hemel. Zijn groep van wereldsterren is uitstekend getraind.”

Foto: The Sun

“Schotten duwden de zelfvernietigingsknop in”

Herald Scotland vatte de Schotse afgang iets minder krachtig samen. “Zelfs met het thuisvoordeel was dit een lastige opdracht met een Schots team dat nog in volle opbouw is. Je moest geen Hercule Poirot zijn om te voorspellen dat we het met ons team, dat nog in volle opbouw is, lastig zouden hebben tegen de nummer drie van het afgelopen WK. Roberto Martinez’ selectie heeft ervaring zat en de spelers komen van de grootste clubs uit Europa. Schotland begon nochtans goed aan de partij, maar de zelfvernietigingsknop werd uiteindelijk ingedrukt. Drie van de vier doelpunten vielen na onnodige en overgeeflijke fouten.”

BBC kritisch voor Schotse bondscoach

Ook in Engeland, de tegenstander van België in de troostfinale van het WK, werd de partij met argusogen gevolgd. “Schotland in de vernieling gespeeld door genadeloos België”, kopt de BBC. Nochtans konden de Schotten in de eerste helft wel gelijke tred houden, volgens de Britse openbare omroep. “Maar ze stortten helemaal in na de pauze. Na de opdoffer van dat eerste doelpunt was het zeker dat er meer zouden volgen. Veel meer. Het werd de grootste thuisnederlaag van Schotland sinds Engeland er in februari 1973 kwam winnen.”

Foto: BBC

De oorzaak van die pandoering volgens de BBC? Bondscoach McLeish, die al zijn vierde nederlaag in vijfde wedstrijden moet slikken. “Dat Schotland werd verpulverd door de Belgen, is geen verrassing. Ze zijn niet de eersten die de wil van de ploeg van Roberto Martinez moeten ondergaan, en ze zullen niet de laatsten zijn. Maar er is een legitieme vraag waarom de Schotten zich als lammetjes naar de slachtbank lieten leiden. De Belgen, met Hazard soeverein boven alle anderen, zijn goed genoeg om de meeste verdedigingen kapot te spelen, maar als die verdedigingen een doodswens hebben zoals de Schotse, dan is een vernedering gegarandeerd. Zoals een windhond een haas vangt, zo werden de Schotten opgejaagd door de Belgen. Als je een Belg bent, was het mooi. Als je een Schot bent, was het pijnlijk. Een ontwijding van het idee van McLeish dat zijn team goed genoeg is om het op gelijke voet op te nemen tegen het derde beste land ter wereld. Waanzinnig.”

“Collectieve genialiteit”

Ook de Daily Mail is vernietigend voor de Schotten: “De collectieve genialiteit van België was onmiskenbaar, maar deze zware en demoraliserende nederlaag kwam er ook omdat Schotland zichzelf keer op keer in de voet bleef schieten. Vergis u niet: het was 4-0, maar het hadden er evengoed zeven kunnen zijn. Het nummer twee op de FIFA-ranking speelde niet alleen op een ander niveau dan de thuisploeg, het leek bij momenten wel een andere sport te spelen. Fouten maken op het internationale niveau is een slecht plan. Tegen één van de beste ploegen op de planeet is het ronduit catastrofaal.”

“Schotland geëxecuteerd door België”, luidt de veelzeggende kop van The Telegraph. “Wat voor Schotland een opwarming had moeten zijn voor de openingswedstrijd van de UEFA Nations League komende maandag, werd een echte marteling door de bronzemedaillewinnaar van het WK. De Belgen demonstreerden hun klasse en legden de duidelijke pijnpunten van de thuisploeg op vernietigende wijze bloot.”

“McLeish als troosteloos bijpersonage”

“Treurige Schotten krijgen op hun donder”, schrijft The Guardian, die ook de Schotse bondscoach niet spaart. “Het werd een oefening die de moraal van de Schotten leegzoog. Wie niet overtuigd is door bondscoach Alex McLeish - en er zijn er veel - heeft weinig reden tot optimisme nadat België de thuisploeg ontmantelde in Glasgow. Lang voordat het eindsignaal weerklonk, zag McLeish eruit als een troosteloos en hulpeloos bijpersonage. België speelde briljant, maar de Schotten speelden armtierig en hun spel was doordrenkt van de individuele fouten.