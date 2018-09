Parochiaan waagt zich aan restauratie van eeuwenoud kunstwerk, resultaat valt tegen: “Komt dit uit Kinder Surprise?”

Is het speelgoed voor kinderen? Of de verrassing uit een eitje van Kinder Surprise? De reacties op enkele pas gerestaureerde houten beeldjes uit de vijftiende en zestiende eeuw in een kerk in het Spaanse Asturië zijn weinig positief, na de goedbedoelde tussenkomst van een parochiaan.

Hoe groot is de schade? En hoe kon het in godsnaam zo mislopen? Op die vragen proberen de kerkelijke autoriteiten momenteel een antwoord te zoeken.

Eerder had een lokale inwoner van het dorp Rañadoiro in het Spaanse Asturië de toestemming gekregen om enkele religieuze beeldjes mee te nemen naar huis voor een restauratie. Het resultaat is echter een complete ramp, zoals specialisten het nu zo mooi verwoorden.

Het beeldje van de Maagd Maria had ineens een knalroze jurk gekregen. Kindje Jezus was dan weer in het felgroen gestoken. Bij een ander beeldje had de parochiaan inspiratie gezocht bij Barbie om Maria plots om te toveren tot een platinablonde vrouw.

Keen Spanish parishioner gives 15th century carving of Madonna and child startling makeover https://t.co/ujP0YDSq2v via @telegraphnews — Dr Gaby Mahlberg (@TheHistoryWoman) 8 september 2018

“Ik wilde het gewoon beter maken”

De regering van de autonome regio in het noorden van Spanje verklaarde vrijdag dat er een onderzoek is geopend naar de reden waarom de vrouw de toestemming had gekregen voor de restauratie, ondanks haar gebrek aan ervaring.

De vrouw zelf heeft in de lokale krant El Comercio haar werk verdedigd. Zij blijft geloven dat de dorpsgenoten tevreden zijn met de resultaten. “Ik ben natuurlijk geen professional, maar de beeldjes zagen er in eerste instantie al niet fantastisch uit”, zegt ze. “Ik wilde ze gewoon schilderen om ze beter te maken.”

Een andere parochiaan neemt het voor haar op en zegt dat ze meer dan een jaar aan de beeldjes heeft gewerkt. Experten vrezen echter dat de schade onherstelbaar is.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat restauratiewerken de wenkbrauwen doen fronsen. Zo liep in 2012 de restauratie van een negentiende-eeuws fresco van Jezus ook al mis, ook in Spanje.

En daarnaast zijn er nog tal van voorbeelden, zoals je hier kan zien.