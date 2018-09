Opnieuw doden bij demonstraties in Iraakse stad Basra

Bij protesten in de Iraakse stad Basra in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn drie mensen omgekomen, heeft het Iraakse ministerie van Volksgezondheid meegedeeld. In totaal zijn nu al 12 doden gevallen bij de onlusten, die dinsdag uitbraken. Ze protesteren tegen een gebrek aan basisdiensten zoals drinkwater, en eisen werkgelegenheid.

“Drie mensen werden gedood en 50 verwond, waaronder 48 burgers en twee politieagenten”, aldus het ministerie in een mededeling, waarin niets gezegd wordt over de identiteit van de slachtoffers of over de omstandigheden waarin ze omkwamen.

Van dinsdag tot donderdag werden al negen demonstranten gedood, volgens Mehdi al-Tamimi, het hoofd van de Mensenrechtenraad van de gelijknamige provincie Basra.

Vrijdagavond escaleerden de protesten tot geweld. Demonstranten staken het Iraanse consulaat in brand, net als de kantoren van de meeste partijen en gewapende groeperingen in de stad die dicht aanleunen bij Iran. Ook verschillende publieke gebouwen moesten eraan geloven.

Iran, net als Irak een grotendeels sjiitisch land, is politiek en economisch sterk betrokken bij zijn buurland Irak. Iran heeft al gezegd dat de brandstichters van het consulaat aangehouden en bestraft worden. Het Iraakse parlement komt zaterdag in een spoedzitting bijeen. De parlementsleden zullen zich buigen over de eisen van de manifestanten en het geweld in de stad.