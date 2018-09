Daar is de zomer weer (even): temperaturen tot 27 graden

Wie dacht dat met de zomervakantie ook de zomer definitief voorbij was, hoeft niet langer te vrezen. Volgende week gaan de temperaturen immers weer in stijgende lijn richting de 27 graden.

Met temperaturen tussen 15 en 17 graden in de Ardennen en 18 of 19 graden in de andere streken, kan het zaterdag nog fris aanvoelen. Het wordt meestal gedeeltelijk bewolkt met hoofdzakelijk hoge en middelhoge wolkenvelden. Het blijft meestal droog.

Ook zondag blijft het droog met zonnige perioden in de zuidelijke landshelft en meer hoge wolken in het noorden. Het wordt warmer met 21 of 22 graden aan de kust en in de Hoge Venen, en 25 graden in Belgisch Lotharingen.

Weerkaart voor woensdag. Foto: KMI

Begin volgende week bepaalt een hogedrukgebied boven Frankrijk gunstig ons weer. Het blijft droog en vrij zonnig.

Maandag verwachten we maxima rond 21 of 22 graden in het centrum. Tegen woensdag stijgen de temperaturen naar waarden rond of net boven 25 graden.

Donderdag en vrijdag komen er meer wolken. De kans op neerslag neemt toe maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. Het wordt ook minder zacht.