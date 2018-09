Hevige brand zorgt voor veel hinder in centrum van Antwerpen

Antwerpen - Een hevige brand zaterdagnacht in de Nationalestraat in Antwerpen zorgt nog steeds voor veel hinder. De brand blijft nasmeulen in isolatiemateriaal en tussen spouwmuren, waardoor de brandweer nog steeds bezig is met nablussen. De straat is gedeeltelijk afgesloten, de trams rijden niet door en enkele winkels moeten de deuren noodgedwongen gesloten houden.

De brand was hevig en complex. Het pand aan de Nationalestraat is in renovatie en vooral isolatiemateriaal smeult nog hevig door, zegt Jasmien O van de Antwerpse brandweer. “We moeten veel uitbreken om te kunnen blussen, het smeult ook nog tussen spouwmuren”, zegt O.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, het pand was leeg toen de brand uitbrak. De gevolgen zijn echter niet min: een deel van de straat werd afgesloten om de brandweer haar werk te laten doen waardoor trams niet kunnen doorrijden, twee aanpalende woningen werden preventief ontruimd en verschillende winkels in de perimeter kunnen voorlopig de deuren niet openen. Vermoed wordt dat de brandweer nog tot de middag ter plaatse zal zijn om na te blussen.