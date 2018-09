OEFENINTERLANDS. Andreas Pereira wacht nog op eerste cap bij Brazilië, Argentinië doet het zonder Messi

Brussel - Brazilië heeft vrijdag in een vriendschappelijke interland in het Amerikaanse East Rutherford met 2-0 gewonnen van de Verenigde Staten. De eindstand stond bij de rust al op het scorebord, na doelpunten van Roberto Firmino en Neymar. Andreas Pereira, in de jeugd nog actief bij de Rode Duivels, bleef de hele partij op de bank en heeft zijn eerste cap dus nog niet te pakken.

Voor de ster van Paris Saint-Germain was het de 58e treffer in 91 selecties voor zijn land en daarmee nadert hij tot op vier doelpunten van Ronaldo (62). Pelé is met 77 doelpunten nog steeds Braziliaans topschutter aller tijden. Voormalig Belgisch jeugdinternational Andreas Pereira kwam niet van de bank en moet zodoende zijn eerste cap bij de Brazilianen nog krijgen.

Dat kan dinsdag reeds zijn, want dan staat Brazilië in Washington tegenover Salvador in een poging de WK-kater nog wat verder door te spoelen. Twee maanden geleden werd de Seleçao in de kwartfinales van het WK in Rusland door de Rode Duivels uitgeschakeld. De Verenigde Staten spelen in de buurt van de hoofdstad Washington het politiek gevoelig duel tegen de buren uit Mexico.

Geen Messi, Di Maria en Agüero

Argentinië had Lionel Messi dan weer niet nodig om met 3-0 de maat te nemen van het bescheiden Guatemala. Ook in Los Angeles stond de eindstand bij de rust al op het bord, na treffers van Gonzalo Martinez (penalty), Giovani Lo Celso en Giovanni Simeone, zoon van Atlético-trainer en Argentijns voetbalicoon Diego Simeone. Dinsdag wacht er met Colombia een tegenstander van een ander formaat voor de Argentijnen, waar interim-bondscoach Lionel Scaloni naast Messi ook Angel Di Maria, Sergio Agüero en Nicolas Otamendi niet heeft opgeroepen voor het tweeluik, wat niet meteen betekent dat zij aan hun afscheid toe zijn. La Albiceleste bezint zich na een desastreus WK waarin de achtste finale het eindstation bleek.

Luis Suarez was de uitblinker bij Uruguay, dat in Houston met 4-1 uithaalde tegen Mexico. De aanvaller van FC Barcelona liet twee doelpunten (waaronder één strafschop) en een assist optekenen. Gimenez had even voordien de score geopend voor de Uruguayanen, PSV-aanvaller Gaston Pereiro zorgde op het uur voor de vierde treffer. Jimenez scoorde vanaf de stip tegen voor Mexico, waarbij Standard-goalie Guillermo Ochoa de hele wedstrijd in doel stond.