Voormalig Amerikaans international zet punt achter carrière

Voormalig Amerikaans international Jermaine Jones hangt op 36-jarige leeftijd zijn schoenen aan de haak, zo maakte hij vrijdag bekend op Twitter. “Na achttien jaar zeg ik ‘tot ziens’“, schreef de middenvelder. “Na enkele maanden nadenken is de toekomst voor mij duidelijk geworden. Ik wil iedereen bedanken die mij tijdens mijn carrière gesteund heeft.”

In totaal kwam Jermaine Jones 69 keer uit voor de Verenigde Staten, waarmee hij op het WK van 2014 in Brazilië strandde in de achtste finales tegen de Rode Duivels. In de Arena Fonte Nova in Salvador werd het toen 2-1 na verlengingen.

In Europa speelde hij achtereenvolgens voor Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Blackburn Rovers en Besiktas. In 2014 verkaste de in Frankfurt geboren Jones naar de Major League Soccer.