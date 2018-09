“Geobsedeerde” Trump laat de leugendetector aanrukken: “Complete chaos” in het Witte Huis in zoektocht naar de mol, nog twaalf verdachten over

De zoektocht naar de ‘mol’ die een vernietigend opiniestuk over de Amerikaanse president Donald Trump schreef, werpt vruchten af. Dat melden bronnen binnen het Witte Huis aan CNN. Er zouden nog maar een paar verdachten overblijven.

Foto: AP

Trump is naar verluidt “geobsedeerd” door de zoektocht naar de anonieme auteur van het stuk in de New York Times, ondanks de druk die stafchef John Kelly uitoefent op zijn baas om het “los te laten”. Kelly wil zo vermijden dat het vernietigende opiniestuk nog meer aandacht krijgt dan al het geval was. Het is niet duidelijk op wie de zoektocht zich nu toespitst, maar in een interview met CNN zegt Kellyanne Conway, één van de belangrijkste adviseurs van Trump, dat “de president denkt dat het individu uit het nationale veiligheidsapparaat komt”.

Een bron van CNN reconstrueert de paniek binnen de Amerikaanse regering na de publicatie van het stuk woensdagavond. In eerste instantie werd er naar verluidt op weinig georganiseerde wijze gereageerd: ministers en andere belangrijke officials verstuurden à la carte persberichten met ontkenningen naar de pers, anderen wisten niet ze hun loyaliteit aan de president moesten benadrukken. “Het leek complete chaos”, aldus de bron.

Daarna drong het Witte Huis aan op “een meer gecoördineerde aanpak”. Die werd al snel echter doorkruist door de president zelf, die tijdens verschillende verkiezingsrally’s in het rond schoot. Zo beschuldigde hij de “laffe” auteur eerst van “landsverraad”. Vrijdag gaf hij minister van Justitie Jeff Sessions dan weer opdracht om een onderzoek te starten, “omdat het om de nationale veiligheid gaat”, aldus Trump. Het is niet duidelijk of het Ministerie van Justitie ook effectief een onderzoek is gestart.

Trump bestempelde de auteur van het stuk tijdens verschillende verkiezingsbijeenkomsten als “laf”, en beschuldigde hem of haar van “landsverraad” Foto: Photo News

Leugendetector

Ook de zoektocht binnen het Witte Huis bleef tegelijkertijd echter in de hoogste versnelling: intussen zou de lijst met verdachten nog twaalf namen bevatten. Op suggestie van senator Paul Rand zou Trump zelfs overwegen om dat dozijn officials een leugendetectortest te laten afleggen. Bijzonder opvallend, maar niet ongezien: in de jaren ‘80 wilde toenmalig president Ronald Reagan de leugendetector ook al eens laten aanrukken toen geclassificeerde informatie over militaire operaties in Libanon naar de pers werden gelekt. Na protest van zijn eigen vertrouwelingen ging dat plan niet door.

Een andere optie die op tafel zou liggen, zou zijn dat de verdachten een document moeten ondertekenen waarin ze ontkennen dat zij de auteur van het opiniestuk zijn. Zo’n document zou dan later gebruikt kunnen worden in een rechtszaak tegen de auteur, als zijn of haar naam alsnog bekend raakt.

Trump is naar verluidt ook woedend op vice-communicatiedirecteur Bill Shine omdat hij de heisa verkeerd heeft ingeschat. Volgens de president was de respons van het Witte Huis fout, en aast hij nu op een terugkeer van Hope Hicks, een vertrouwelinge van Trump, in die functie.

Iedereen ontkent

Het gewraakte stuk, geschreven door “een anonieme maar hooggeplaatste official in de administratie”, maakt gewag van verzet tegen het grillige gedrag van de president door zijn eigen ambtenaren. Al meer dan 25 hooggeplaatste ambtenaren in de regering van Trump hebben publiekelijk ontkend dat zij de auteur zijn. Onder hen bijvoorbeeld vicepresident Mike Pence, Buitenlandminister Mike Pompeo, directeur van de inlichtingendiensten Dan Coats en Defensieminister James Mattis.

Sarah Sanders, woordvoerder van het Witte Huis, reageerde intussen op Twitter ook op de nieuwsberichten over de zoektocht: “De wilde obsessie van de media met de identiteit van de anonieme lafaard beschadigt roekeloos de reputatie van duizenden prachtige Amerikanen die met trots hun land dienen en voor president Trump werken. Stop.”