Iraanse president: “We zijn in feite in oorlog met de Verenigde Staten”

De Iraanse president Hassan Rohani heeft zaterdag gezegd dat Iran in feite in oorlog is met de Verenigde Staten, in de nasleep van de Amerikaanse beslissing om het nucleair akkoord van 2015 stop te zetten.

“De oorlog waarin we ons bevinden is een economische en propagandaoorlog, en de regering zit in de voorhoede van deze oorlog”, zei Rohani in een toespraak op het Shahid Rajai National Festival. Hij riep alle politieke partijen in Iran op om een front te vormen, en de VS te laten zien dat Iran zich niet zal overgeven en bereid is een prijs te betalen voor zijn onafhankelijkheid.

De VS trokken zich in mei terug uit het Iraanse nucleaire akkoord, dat gezien wordt al een kans om de relaties tussen Iran en het westen te normaliseren. In augustus legden ze opnieuw sancties op aan het land. In november volgen nog sancties gericht op de financiële en energiesector. De sancties hebben de internationale transacties in Iran grotendeels geblokkeerd, en de Iraanse munt onder druk gezet.

“De leiders van het Witte Huis smeden complotten tegen de Iraanse natie maar sturen anderzijds voortdurend bemiddelaars om te onderhandelen”, zei Rohani. Zolang de VS economische druk blijft uitoefenen op Iran, zullen de problemen volgens de Iraanse president niet opgelost geraken.