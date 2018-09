Neymar reageert op kritiek over fopduiken: “Ik kan de tegenstanders toch niet vragen of ik mag passeren?”

Op het voorbije WK was Neymar één van de grote vaandeldragers van de Braziliaanse ploeg die in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de Rode Duivels. Helaas kreeg de 26-jarige aanvaller ook bakken kritiek omwille van de bij momenten theatrale duiken die hij nam. Na de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten vrijdagavond reageerde hij kort op die kritiek. “De tegenstanders laten me gewoon niet passeren zonder me te raken”, luidt het.

“Ik heb er eigenlijk niet veel op te zeggen”, begon Neymar zijn korte pleidooi. “Als ik de bal heb, zal ik bijna altijd proberen om me door te zetten. Je weet hoe dat gaat: ik ben sneller, maar ook lichter en dus worden er soms fouten tegen mij gemaakt. Ze willen mij niet doorlaten zonder mij te raken. Ik kan toch niet naar een tegenstander gaan en hem vragen of hij me wil doorlaten, en me wil laten proberen een doelpunt te scoren? Ik moet een manier langs hen vinden. En zo zijn er veel fouten tegen mij gemaakt op het WK, maar dat is niet wat ik wilde.”