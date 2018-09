Goed nieuws voor Duitser die nationale selectie verliet: partner bevallen van eerste kind

Leroy Sané, die vrijdag twee dagen voor de vriendschappelijke interland tegen Peru de Duitse nationale ploeg verliet, is dezelfde dag vader geworden van een dochtertje. Dat meldde de Duitse krant Bild zaterdag.

LEES OOK: Sané verlaat Duitse nationale ploeg omwille van privéredenen

De 22-jarige linksbuiten snelde vrijdag naar zijn partner Candice Brook, die op het punt stond te bevallen van hun eerste kind. “Mijn kleindochter is gisteren/vrijdag geboren, we zijn heel gelukkig. Ze heet Rio Stella”, aldus kersvers grootvader Souleyman Sané, zelf ex-voetballer van onder meer Freiburg en Nürnberg.

Vrijdagavond raakte bekend dat Sané de Duitse selectie had verlaten. De kritiek die Toni Kroos op hem had geuit, werd toen nog genoemd als een van de mogelijke redenen. Zondag speelt Duitsland een vriendschappelijke interland tegen Peru, donderdag viel Sané in de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk (0-0) in de 83e minuut in.