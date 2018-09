“Ongelijkwaardig aan zijn vrouw” tot in de dood: as van Deense prins uitgestrooid op zee

De assen van de Deense prins Henrik, de in februari overleden echtgenoot van koningin Margrethe II, zijn uitgestrooid. Dat heeft het koninklijk paleis zaterdag aangekondigd, met de toevoeging dat daarmee zijn laatste wens vervuld werd.

Volgens het paleis werd de helft van de assen uitgestrooid in de Deense wateren, en de andere helft begraven in een urne in de privétuinen van het paleis Fredensborg. Daar stierf hij in februari op 83-jarige leeftijd. De koninklijke familie was volgens de verklaring aanwezig bij beide gebeurtenissen, die in intieme kring plaatsvonden.

De in Frankrijk geboren Henrik trouwde in 1967 met Margrethe. Toen Margrethe in 1972 koningin werd bleef hij prins. Tot zijn laatste jaren hekelde Henrik dat hij als echtgenoot van een koningin niet de titel koning kon verkrijgen. In augustus 2017 zorgde hij voor beroering door zijn aankondiging dat hij niet naast zijn vrouw wilde begraven worden in het koninklijk graf in de kathedraal van Roskilde, zoals de traditie dat voorschrijft. Aangezien hij tijdens zijn leven “nooit gelijkwaardig” was aan zijn vrouw, wilde hij dat na zijn dood ook niet zijn.