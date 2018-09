Chelsea-icoon lijkt op weg naar Rusland (en zou daar ploeggenoot worden van twee oude bekenden)

Spartak Moskou staat dicht bij een absolute toptransfer. De club van Samuel Gigot (ex-AA Gent) en Sofiane Hanni (ex-KV Mechelen en -Anderlecht) zou op het punt staan om de 37-jarige John Terry naar de Russische hoofdstad te halen. Terry, een clubicoon van Chelsea, zit sinds juni zonder club.

Terry zou bij Spartak de directe vervanger worden van Gigot, die eerder deze week een ernstige kruisbandblessure opliep. De Fransman was deze zomer voor 8 miljoen euro door de Buffalo’s aan Spartak Moskou verkocht, maar is hoogstwaarschijnlijk meteen het hele seizoen out. De Russische club moet dus op zoek gaan naar een geschikte vervanger en meent die nu met Terry gevonden te hebben. De 37-jarige Engelsman werkte zijn medische tests zaterdag af in het Villa Stuart-ziekenhuis in Rome. Terry zou bij Spartak een vetbetaald contract tekenen voor één jaar, met optie op een tweede seizoen.

Terry heeft in zijn lange carrière een indrukwekkend palmares opgebouwd. De centrale verdediger groeide vanaf 1999 (met een korte uitleenbeurt aan Nottingham Forest in 2000) uit tot een clublegende bij Chelsea. Hij won met The Blues, waar hij jarenlang kapitein was, onder andere vijf keer de Premier League en vier keer de FA Cup, met ook Europese successen: zowel de Champions League (2011-2012) als de Europa League (2012-2013) prijken op Terry’s erelijst. Hij verliet Chelsea in 2017 voor Aston Villa, waar hij zijn éénjarige contract niet verlengd zag worden. Daardoor was de Londenaar sinds deze zomer een vrije speler. Terry was van 2003 tot 2012 ook Engels international en droeg ook daar een tijdlang de kapiteinsband.