Lukaku en Batshuayi zijn er nog niet: er zijn internationals die veel meer scoorden

Romelu Lukaku en Michy Batshuayi zijn doelpuntenmachines, zeker bij de Rode Duivels. Lukaku scoort één doelpunt per 107 minuten, Michy Batshuayi doet beter met één goal om de 71 minuten. Lukaku (41 goals in totaal) zit aan een gemiddelde van 0.53 goal per wedstrijd waaraan hij deelnam, Batshuayi (10 doelpunten), die het vooral van korte invalbeurten moet hebben, precies aan 0,50 doelpunt per duel. Naar Belgische normen is dit duizelingwekkend. Maar ze hebben nog een hele weg af te leggen om de allerbesten te worden.

De strafste topschutter aller tijden in het nationale shirt is niet de Iraniër Ali Daei die wel het meest scoorde (109 goals) maar daar 149 interlands voor nodig had. Het is een Duitser die zich ...