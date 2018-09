Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter opent frontale aanval op N-VA: “Bart De Wever is een Batman van den Aldi”

Filip Dewinter neemt vooral de N-VA van Bart De Wever in het vizier Foto: if

Antwerpen - Vlaams Belang-kopstuk en Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter wil op 14 oktober vooral kiezers van de N-VA terug naar zijn partij lokken. Dat blijkt uit een chat met lezers van De Morgen, waarin hij vooral de partij van burgemeester Bart De Wever viseert.

Volgens Dewinter bewijst De Wever met zijn ‘war on drugs’ en het Stroomplan vooral lippendienst in de strijd tegen drugscriminaliteit: “De N-VA heeft vooral een beleid gevoerd om de overlast van de drugsdealers tot een minimum te beperken. Meer niet. Een echte war on drugs betekent dat men een nultolerantie tegenover drugs invoert en de drugsmaffia aanpakt. Maar dat is niet gebeurd. Integendeel: de drugsmaffia heeft vrij spel in Antwerpen.”

“De illegale economie is in verschillende stadsdelen in Antwerpen via de drugsmaffia groter geworden dan de legale economie, bijvoorbeeld in oud-Borgerhout. De drugbaronnen hebben er het gezag van de burgemeester overgenomen.” De Wever heeft volgens Dewinter dan ook “gefaald als burgemeester”: “Sommige buurten in Antwerpen zijn Gotham City geworden. Helaas is Bart De Wever een Batman van den Aldi gebleken...”

De drugsoorlog in Antwerpen wordt dezer dagen steeds meer op de straat uitgevochten Foto: Jan Van der Perre

Drugsbaronnen aanpakken, niet decriminaliseren

Dewinter is dan ook voorstander van “een beleid waarbij drugsbaronnen aangepakt worden, en niet alleen de kleine dealers”. Hoe? “De invoer van de haven moet drooggelegd worden. Dat kan alleen door voldoende douanepersoneel, een herschikking van de organisatie van de haven, strengere controles van de containers enz. ... Er is momenteel zoveel drugs in Antwerpen dat de prijs gedaald is tot een historisch minimum 45 euro per gram.”

Verder moeten drugsverslaafden volgens de Antwerpse lijsttrekker van Vlaams Belang verplicht afkicken in gesloten centra. “De overheid moet in Antwerpen werk maken van zo’n centrum, want dat is er nu niet. Men laat alles over aan vrijwilligerswerk en private initiatieven. De overheid doet ter zake nauwelijks wat.”

Van drugs decriminaliseren kan volgens Dewinter dan ook geen sprake zijn. “Drugs mogen nooit gelegaliseerd worden. Drugs zijn en blijven een gevaar voor de volksgezondheid. De kans op verslaving (zeker bij harddrugs) is gigantisch. Drugs is trouwens al gedeeltelijk ‘gelegaliseerd’ in dit land zeker voor wat kleine hoeveelheden cannabis enz. betreft. Het probleem is juist de halfslachtige houding van de overheid die een war on drugs wil maar anderzijds softdrugs oogluikend toelaat. Zoiets werkt niet...”

Dewinter: “Het probleem bij de Marokkaanse gemeenschap is de islam” Foto: bfs

Migratie (en de N-VA)

Uiteraard passeerde ook het immigratiedebat de revue: op de vraag wat Dewinter als eerste zou veranderen als hij burgemeester wordt, klinkt het fors: “Een immigratiestop in Antwerpen invoeren.” Want, waarschuwt Dewinter: “We gaan via de massa-immigratie van een monoculturele naar een multiculturele samenleving om uiteindelijk via de islamisering terug naar een monoculturele samenleving te evolueren. De culturele apartheid die momenteel in Antwerpen bestaat, leidt tot het verdwijnen van de sociale mix. De islamisering leidt er ook toe dat bepaalde fundamentele Westerse waarden zoals de gelijkheid tussen man en vrouw opnieuw op de helling worden geplaatst...”

Bart De Wever en zijn N-VA blijken het favoriete doelwit van Dewinter: in het hele gesprek komen schietschijven uit het verleden als de SP.A of andere traditionele partijen niet één keer ter sprake, maar verwijst hij maar liefst 7 keer naar de N-VA. Het zijn dan ook vooral kiezers van die partij die Dewinter terug naar zijn partij wil lokken: “De kiezers die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op N-VA gestemd hebben, komen terug naar Vlaams Belang, want de beloofde ‘ommekeer’ die De Wever heeft beloofd is er niet gekomen. Zeker op het vlak van immigratie is er niks gebeurd. Twintigduizend nieuwe vreemdelingen per jaar in Antwerpen, 14 nieuwe moskeeën, 52 procent van de schoolkinderen in het lager stedelijk onderwijs zijn ondertussen moslims. Er moet een immigratiestop in Antwerpen komen!”

Schild & Vrienden

Dewinter kwam tenslotte ook nog even terug op de heisa rond ‘Schild & Vrienden’, de racistische studentenclub die in een VRT-reportage aan de kaak werd gesteld. Niet zo volgens Dewinter: “Schild & Vrienden is een puberale studentenclub die als perfecte bliksemafleider door de progressieve media gebruikt om de aandacht af te leiden van de echte problemen in bijvoorbeeld Antwerpen: de drugsoorlog, de islamisering, de massa-immigratie... Spijtig dat het onverantwoorde sociale media-gedrag van enkele individuen nu de echte problemen overschaduwen. Misschien mag ik ook eens een vraag stellen: waarom lanceert de VRT deze Pano-reportage die helemaal niet actualiteitsgebonden is, 5 weken voor de verkiezingen?”