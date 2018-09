Vredesgesprekken over Jemen lopen af met sisser door afwezigheid van rebellen

De poging van de Verenigde Naties om de vredesgesprekken over Jemen nieuw leven in te blazen, is zaterdag mislukt, doordat de delegatie van de Houthi-rebellen niet opdaagde in Zwitserland.

Martin Griffiths Foto: EPA-EFE

De VN-afgevaardigde voor Jemen Martin Griffiths zei zaterdag dat hij “vruchtbare” gesprekken had in Genève met de afgevaardigden van de Jemenitische regering, die door Saoedi-Arabië gesteund wordt. De Houthi-rebellen wilden niet instappen op een VN-vliegtuig, omdat de Verenigde Naties er volgens hen bij de vorige gesprekken in Genève niet in slaagden voor veilig transport te zorgen. Ze wilden met een Oman Air-vliegtuig naar Zwitserland vliegen. De golfstaat Oman stelt zich neutraal op in de oorlog in Jemen, die eind 2014 losbrak.

Griffiths zei dat hij in de komende dagen naar de door de Houthi’s gedomineerde stad Sana’a zal gaan om met hen te praten. Zijn toon ten aanzien van de rebellen was mild. “Mijn job is niet om fouten te vinden, maar om overeenstemming te bereiken”, zei hij op een persconferentie in Genève.

De Jemenitische minister van Buitenlandse Zaken Khaled Alyemany was niet erg opgezet met die uitspraak. “Helaas probeerden de verklaringen van de speciale gezant de opstandelingen te plezieren, terwijl hij naar ons toe zijn ontevredenheid heeft geuit over hun ongerechtvaardigd gedrag”, zei Alyemany aan de journalisten in Genève. “Wij zijn niet tevreden met de opmerkingen van meneer Griffiths, maar we steunen zijn inspanningen volledig, en dat zullen we ook blijven doen”, klonk het nog.