Bondscoach Joachim Löw op weg naar indrukwekkend record bij Duitsland

Joachim Löw zit zondag in de oefeninterland tegen Peru voor de 167e keer als bondscoach op de bank bij Duitsland en evenaart daarmee het record van Sepp Herberger, die gedurende twee periodes (1936-1942 en 1950-1964) de Mannschaft onder zijn hoede had en in 1954 de wereldtitel veroverde.

De 58-jarige Löw is sinds 2006 bondscoach van Duitsland. Toen nam hij over van Jürgen Klinsmann, wiens assistent hij twee jaar was. In 2014 leidde Löw Duitsland in Brazilië naar de wereldtitel, door in de finale het Argentinië van Lionel Messi met 1-0 te kloppen. Hij is de enige Duitse coach met meer dan honderd overwinningen bij het nationale elftal op zijn palmares. Toch hing zijn lot na het WK in Rusland aan een zijden draadje, nadat Duitsland voor de eerste keer in de geschiedenis niet voorbij de groepsfase was geraakt. In de Duitse pers werden er vraagtekens bij zijn toekomst geplaatst, maar de Duitse voetbalbond DFB gaf al snel te kennen door te willen gaan met Löw. Hij heeft er nog een contract tot na het WK van 2022 in Qatar.