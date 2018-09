Agente schiet jongeman dood nadat ze zijn huis verwart met het hare

Slachtoffer Botham Jean overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Foto: AP

De politie van Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, heeft een onderzoek geopend naar een van de agenten in het korps. De vrouw schoot haar buurman dood nadat ze - naar eigen zeggen - zijn huis verward had met het hare. Dat blijkt uit een persconferentie vrijdag.

De agente, van wie de naam niet genoemd wordt, was donderdag na haar shift naar huis gegaan. Toen ze binnenkwam, zag ze echter plots een man lopen. Ze greep naar haar vuurwapen en loste een schot. Nadien belde ze zelf de politie op.

Toen de agenten aankwamen, bleek dat de vrouw eigenlijk haar buurman had doodgeschoten. Ze was zijn flat binnengegaan en niet het hare.

Vrijdag vond er al een demonstratie voor gerechtigheid plaats in Dallas. Foto: AP

De buurman in kwestie, Botham Jean (26), werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed daar later aan zijn verwondingen.

“Hoe kon dit gebeuren?”

“Momenteel hebben we meer vragen dan antwoorden”, zei de commissaris van het politiekorps vrijdag tijdens een persconferentie. “Hoe kon de agente het appartement van haar buurman zomaar binnengaan? Stond de deur open? En hoe heeft ze niet op tijd kunnen zien dat het niet haar flat was?”

De agente moest meteen na het schietincident een alcohol- en drugstest afleggen. Het is niet duidelijk of ze in voorlopige hechtenis zit.