En toen verdwenen er plots een paar tekens uit de naam van deze partij

Houthulst - Wie langs de Stadenstraat in het West-Vlaamse Houthulst reed, kon er vandaag een opmerkelijk verkiezingsbord van de nieuwe lokale partij Lokaal#8650 zien. Al is de kans klein dat je wist dat het om die partij ging, want verschillende letters en tekens waren er plots verdwenen.

“Een verkiezingsbord mag maximum vier vierkante meter groot zijn. Door de lengte van het bord was deze afmeting ruim overschreden”, zegt Filip Vannevel, lijsttrekker bij N-VA Houthulst. “Ik bracht de mensen van Lokaal#8650 daarvan op de hoogte. Gewoon om hen te informeren. Op te grote verkiezingsborden staan namelijk grote boetes.”

Bij Lokaal#8650 hadden ze blijkbaar wel oren naar de tips van hun politieke collega’s. Maar toch waren ze eigenzinnig genoeg om er een originele draai aan te geven: in de loop van de dag werden verschillende letters en cijfers uit de naam gehaald. Maar of daarmee nu alles opgelost is?