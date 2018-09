Catalaanse derby wordt mogelijk in de Verenigde Staten gespeeld (en daar zit Manchester City voor iets tussen)

Het Catalaanse duel tussen Girona FC en FC Barcelona zal eind januari mogelijk in de Verenigde Staten gespeeld worden. La Liga-voorzitter Javier Tebas bevestigde vrijdag bij radiozender Onda Cero dat er gesprekken met beide clubs gaande zijn. Indien het plan doorgaat, wordt deze wedstrijd de eerste in La Liga die op Amerikaanse bodem - meer bepaald in Miami - wordt gespeeld.

Enkele weken geleden hadden verschillende spelers nog felle kritiek op het idee om enkele Spaanse competitiewedstrijden in de Verenigde Staten te laten spelen - er waren zelfs geruchten over een mogelijke staking door de spelers - maar de plannen lijken desondanks gewoon door te zullen gaan. Volgens Tebas is het “90% zeker” dat de wedstrijd in Miami zal doorgaan. De voorzitter van La Liga stelde ook dat de City Football Group, de groep achter Manchester City die ook mee eigenaar is van Girona FC, bij de Catalaanse club zou aangedrongen hebben om de wedstrijd in de VS te laten spelen. Ook Relevant - de Amerikaanse multinational achter het project - zou aangedrongen hebben.

“Het gaat hier om iets wat we op lange termijn willen doen, en niet zomaar voor één wedstrijd”, zei Tebas bij Onda Cero. “Het gaat om strategie en sponsoring. Voor kleinere clubs met minder fans kan het een mogelijkheid tot groei zijn. Maar we willen dit enkel doen met clubs die hier vrijwillig akkoord mee gaan.” Girona zou akkoord zijn gegaan met het voorstel van La Liga. Volgens Diario AS zou de Catalaanse club daarvoor 4,5 miljoen euro krijgen en zouden 1.500 fans zonder reis- en verblijfskosten naar Miami kunnen afreizen voor de wedstrijd. 5.000 abonnees van Girona zouden ook een gratis ticket voor de uitwedstrijd in Camp Nou krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.