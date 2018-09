Oproep van Jinnih Beels geldt ook voor eigen voorzitter: “Stel voor dat Crombez en De Wever met hun bevindingen naar de politie gaan”

Straffe woorden van Bart De Wever afgelopen week in de Nederlandse Volkskrant. Daarin had hij het over de cocaïnesmokkel in de haven van Antwerpen en insinueerde hij dat die handel intussen ook vertakkingen heeft in de Antwerpse politiek. Lijsttrekker voor SP.A Jinnih Beels riep De Wever toen al op om dat door te geven aan het gerecht. Dit weekend herhaalde ze die oproep.

“Als welke partij dan ook over feiten beschikt, moeten ze daar iets aan doen. In een rechtsstaat is elke burger verplicht om criminele feiten te melden bij politie en parket. Ik stel dus voor dat voorzitter Crombez en meneer De Wever samen aangifte gaan doen bij de politie”, zei Beels zaterdag aan De Morgen.

Ze doet die oproep dus óók naar de voorzitter van de partij waarvan ze in Antwerpen lijsttrekker is. Die had daags na het interview van De Wever in de Volkskrant gezegd dat ‘N-VA zelf een drugsprobleem heeft’: “Binnen de Antwerpse N-VA zitten zelf mensen met een drugsverleden”, zei Crombez, zonder namen te noemen.