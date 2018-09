Haar kunstwerken zien eruit alsof ze gemaakt zijn van duizend steentjes, of alsof ze een eeuwigheid in de sneeuw hebben gelegen. Maar de Israëlische artieste Sigalit Landau doet het anders. De vrouw laat namelijk (voornamelijk) kledij in een speciale constructie zakken in de Dode Zee. Wanneer die er dan worden uitgehaald, ziet het eruit als een kristallen beeld.