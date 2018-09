De Italiaanse Morandibrug die op 14 augustus is ingestort, wordt vervangen. Vrijdag werd in Genua een maquette voorgesteld van de nieuwe brug, maar dat verliep niet zoals gepland. De maquette begaf het tijdens de persvoorstelling nadat iemand het per ongeluk van tafel duwde. Archictect Renzo Piano hoopt alvast dat het geen slecht voorteken is.