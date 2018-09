Will Grig was “on fire”, maar Noord-Ierland verliest toch van Bosnië

Brussel - Bosnië-Herzegovina heeft in Belfast de maat genomen van Noord-Ierland met 1-2 tijdens de eerste speeldag in groep B1 van de Nations League. De Bosniërs komen zo op kop van hun groep te staan, met drie punten tegenover 0 voor Noord-Ierland en Oostenrijk, dat het komende dinsdag tegen Bosnië opneemt.

Hoewel het balbezit en de doelkansen voor de Noord-Ieren waren, misten ze koelbloedigheid voor het doel en dat betaalden ze cash bij de zeldzame Bosnische aanvallen. Haris Duljevic opende na 36 minuten de score op assist van kapitein Edin Dzeko. De 0-2 viel even na het uur, na een defensieve blunder van de Noord-Ieren. Invaller Will Grigg - u weet wel: die van dat bekende supportersdeuntje - kon diep in de blessuretijd nog de aansluitingstreffer maken, maar toen was het kalf al verdronken.