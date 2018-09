17 jaar na aanslagen van 11 september gaat volledig vernield metrostation weer open

17 jaar geleden werd het helemaal verpulverd bij de aanslagen van 11 september in New York: metrostation Cortlandt. Maar na al die jaren rijden er nu weer metro’s langs.

Het metrostation was te zwaar beschadigd nadat 2 vliegtuigen zich in de Twin Towers in Manhattan hadden geboord. Heel wat brokstukken van die torens die van meer dan 200 meter recht naar beneden vielen, vernielden het metrostation. Sindsdien stopten er geen metro’s meer. En het station werd ook niet meer heropgebouwd, hoewel buurtbewoners dat liever anders hadden gezien. De stad New York besliste echter een paar jaar geleden om Cortlandt-station weer nieuw leven in te blazen. Drie jaar werd er gewerkt aan de heropbouw, die meer dan 180 miljoen dollar (155 miljoen euro, red.) heeft gekost.

Dit weekend, een paar dagen voor 11 september, werd het metrostation feestelijk geopend, en werd het omgedoopt tot WTC Cortland.

“Het is de laatste schakel terugkrijgen wat de stad werd afgenomen”, schreef een lokale krant over de opening.