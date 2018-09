Zeldzame virale infectie: eerste geval van apenpokken vastgesteld in Groot-Brittannië

Brussel - In Groot-Brittannië is een eerste geval van apenpokken vastgesteld, zo berichten Britse media zaterdag op basis van een waarschuwing van de nationale gezondheidsdienst. De ziekte werd aangetroffen bij een Nigeriaan die vorige week vanuit zijn thuisland naar Londen is gevlogen. Apenpokken is een zeldzame virale aandoening, die minder gevaarlijk is dan de pokken en verkregen wordt na contact met dieren. De kans dat mensen elkaar besmetten, is erg beperkt. De meeste mensen genezen ook na enkele weken.

De zieke persoon verbleef op een marinebasis in Cornwall, maar is intussen overgebracht naar het Royal Free Hospital in Londen, dat gespecialiseerd is in infectieziekten. De nationale gezondheidsdienst gaat nu contact opnemen met personen die mogelijk in aanraking kwamen met de Nigeriaan, om hen informatie en advies te verschaffen. Het gaat dan vooral om de passagiers op de lijnvlucht van 2 september naar Londen.

Bij apenpokken heeft men griepsymptomen (koorts, rillingen, hoofd- en spierpijn) en een kenmerkende huiduitslag met blaasjes. De symptomen duren meestal enkele weken. De meeste mensen genezen, al bestaat er een kleine kans op complicaties met de dood tot gevolg.