Koning Filip en familie herdenken Boudewijn, maar opvallende afwezigen: koning Albert en Paola

Koning Filip en een groot deel van de koninklijke familie hebben gisteren de 25ste sterfdag van koning Boudewijn herdacht met een viering in de kerk van Laken. “Zijn gezag was groter dan de macht waarover hij beschikte”, loofde kardinaal Jozef De Kesel de voormalige vorst. Grote afwezige gisteren: koning Albert, die zijn vakantie niet wilde onderbreken.

Koning Filip en koningin Mathilde waren er, samen met Gabriël (15), Emmanuel (12) en Eléonore (10). Prinses Astrid had haar echtgenote en drie van haar kinderen meegenomen. En we zien ze anders nooit meer in het openbaar: Maria Laura (die in Londen woont), Amedeo en vrouw Lili (met wie hij in het Zwitserse Bazel woont) en Maria Luisa (die volgens de laatste informatie in Rusland zit). Achter hen: helemaal alleen prins Laurent, zonder echtgenote Claire en hun drie kinderen. Voorts aanwezig: de Luxemburgse neven en nichten van Boudewijn, onder wie groothertog Henri.

“Luisterend oor”

Koning Boudewijn toonde zich altijd maatschappelijk geëngageerd, hier op archiefbeeld bij een organisatie die reanimatie onder de aandacht bracht. Foto: Archief HOL

Kardinaal Jozef De Kesel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, noemde Boudewijn in zijn homilie “een rechtschapen man”, “een minzame en uiterst delicate persoonlijkheid” en “een koning en een vorst met een groot en edel hart”. “Zijn gezag was groter dan de macht waarover hij ambtshalve beschikte.” Hij vermeldde Boudewijns bezorgdheid over minderbedeelden. “Ouderen, armen, vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel. Hij had voor hen altijd een luisterend oor, zag hen niet als hulpbehoevenden, maar als mensen die in hun waardigheid erkend moesten worden.”

Na de viering groetten de royals de tachtig koningsfans die buiten de kerk van Laken stonden. Prinses Astrid haalde herinneringen op aan haar oom Boudewijn. “Hij was als een ouder voor me. Eigenlijk was hij de vader van onze hele familie.”

Albert in het buitenland

Opvallende afwezige gisteren was koning Albert, de jongere broer van Boudewijn en diens opvolger op de troon. Een officiële reden waarom hij met zijn echtgenote koningin Paola wegbleef, was er niet. Ze waren wel degelijk uit­genodigd door het aartsbisdom en het ­paleis. Maar volgens onze informatie zitten ze in het buitenland en willen ze hun vakantie niet onderbreken. Paola viert komende dinsdag haar 81ste verjaardag.

Prins Amedeo reisde met vrouw Lili vanuit het Zwitserse Bazel naar Brussel. Foto: Photo News

Ook prinses Elisabeth (16), de oudste dochter van Filip en Mathilde, was er niet bij. Al had zij een alibi: zij woont en studeert sinds twee weken in Wales. Ze stelt het “goed, heel goed”, aldus koningin Mathilde desgevraagd aan een koningshuisfan. “Het is wel even aanpassen voor ons.”