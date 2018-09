Recordaantal Vlamingen bouwt groener dan wettelijk verplicht

Een recordaantal Vlamingen bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht. In ruil daarvoor krijgen ze een fikse korting op de onroerende voorheffing, of zelfs een volledige vrijstelling. Vorig jaar ging het al om meer dan 21.000 Vlamingen.

Wie energiezuinig wil bouwen, krijgt een financieel duwtje in de rug van de overheid. Foto: hh

Wie bouwt, moet nu al aan strenge energieprestatienormen voldoen. Maar wie nog beter wil doen en dus een bijna energieneutrale woning wil neerpoten, krijgt daarvoor een duwtje in de rug van de overheid. Afhankelijk van hoever ze gaan, krijgen Vlamingen in ruil vijf jaar lang een korting van 50 procent op de onroerende voorheffing of zelfs een volledige vrijstelling van die belasting. Het gaat dus om vrij veel geld. Gemiddeld een kleine 400 euro per jaar, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne van energieminister Bart Tommelein (Open VLD) kreeg.

Oversubsidiëren

Uit die cijfers blijkt ook dat de premies steeds meer succes hebben. Waren er in 2012 nog maar 4.000 mensen die ervan profiteerden, zijn dat er ondertussen al 21.147. Het totale budget voor de maatregel steeg van 1,2 naar 8,3 miljoen euro. “Zij die investeren in een nog zuiniger woning dan de geldende normen, hebben extra kosten en kunnen die steun dan ook goed gebruiken”, zegt Bothuyne.

Ook minister Tommelein is blij dat de Vlaming de weg heeft gevonden naar de premie. Maar aangezien de nieuwe bouwtechnieken altijd maar beter worden en de woningen automatisch energiezuiniger, besliste de Vlaamse regering om de voorwaarden voor de premies – die overigens ook bestaan voor renovaties – vanaf 2020 te verstrengen. “Je moet niet ondersteunen wat al de norm is, anders zou je oversubsidiëren”, aldus de liberale minister.