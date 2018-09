Gezin overleeft op miraculeuze wijze val op metrosporen net voor arriverende trein

Een moeder en kind hebben vrijdagavond een bijzonder ongeval in de Londense metro overleefd. In het station Baker Street vielen ze op de sporen, net voor een trein arriveerde. Maar door weg te duiken in een holte overleefden ze als bij wonder. Ook de vader, die zijn gezin achterna was gesprongen om hen te helpen, ontsnapte aan de dood.

De moeder met buggy was gefocust op het informatiebord en had niet in de gaten dat ze zich vlakbij de sporen bevond. Ze verloor haar evenwicht en viel. De vader van het gezin sprong zijn vrouw nog achterna. Ook hij kon onder de sporen wegduiken voor de aanstormde trein.

“Verbazingwekkend geraakte niemand zwaargewond”, bevestigt de politie in een persbericht. “Uit voorzorg zijn ze wel naar het ziekenhuis gebracht voor een onderzoek.”

Jaarlijks maken zo’n 1,37 miljard mensen gebruik van de Londense metro. Vorig jaar vielen er meer dan drieduizend gewonden.