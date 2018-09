Premier van Abchazië komt om bij verkeersongeval

In Abchazië is premier Gennadi Gagulija zaterdagavond omgekomen bij een verkeersongeval. Dat meldde het Russische staatspersagentschap TASS.

Het ongeval gebeurde in het district Goedaoeta op de weg tussen Psou, aan de grens met Rusland, en de hoofdstad Soechoemi. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van Abchazië reed de premier mee in een colonne toen een tegenligger het rijvak opdraaide en botste met de wagen waarin de regeringsleider zat.

In de colonne reed ook de huidige Abchazische president Raul Khadjimba mee, maar die bleef ongedeerd. “Ik was in de colonne. De premier reed achter mij met zijn veiligheidsagenten in zijn wagen. Ik raakte niet gewond”, zo wordt hij door TASS geciteerd. “Ik betuig mijn medeleven aan de familie en nabestaanden. Ik ben nu bij hen.”

De 70-jarige Gagulija was nog maar in april 2018 aan zijn nieuwste termijn als premier begonnen. Hij was daarvoor al twee keer eerder regeringsleider in Abchazië, in de periodes 1995-1997 en 2002-2003. Het pro-Russische Abchazië is een de facto onafhankelijke republiek. Het grootste deel van de internationale gemeenschap beschouwt het echter als een autonoom gebied binnen Georgië.