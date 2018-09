Vandaag Open Monumentendag op 500 plaatsen in Vlaanderen

De Open Monumentendag beleeft vandaag zijn 30ste editie. Op deze feestelijke verjaardagseditie kunnen liefhebbers kiezen uit een divers programma met 834 verschillende activiteiten in 193 gemeenten, verspreid over 500 plekken over heel Vlaanderen.

Open Monumentendag werkt al enkele jaren niet meer rond één thema. Deze feesteditie sluit aan bij het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Zondag kan je de helft van de door UNESCO erkende sites in Vlaanderen gratis bezoeken, aldus organisator Herita vzw.

Zo doen tien begijnhoven (o.a. Hoogstraten, Turnhout, Sint-Amandsberg, Diest Kortrijk) en negen belforten die erkend zijn als werelderfgoed, mee aan het evenement. Mechelen, Lier, Dendermonde, Sint-Truiden en Tongeren maken door de combinatie belfort-begijnhof er een heuse werelderfgoed-dag van.

Op een aantal plaatsen worden lokale thema’s uitgespeeld. Zo stelt Antwerpen de Belgische modernistische architect Léon Stynen in de kijker. Op veertien locaties in de Sinjorenstad kan de bezoeker binnenkijken in enkele modernistische bouwwerken van zijn hand. Leuven biedt een blik achter de schermen bij de KU Leuven, onder meer het kasteel van Arenberg, de toren van de universiteitsbibliotheek of de kapel van het KADOC.

Een andere buitenkans: in Leopoldsburg is het Paviljoen van de Commandant van de Genie, in de volksmond het ‘Chinees Paviljoen’, dit jaar voor het eerst open tijdens Open Monumentendag.

Alle info op www.openmonumentendag.be