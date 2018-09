Avondklok opgeheven in Iraakse stad Basra

De autoriteiten in de Iraakse stad Basra hebben zaterdag de avondklok opgeheven, nadat er zich in de stad geen incidenten meer hadden voorgedaan.

De voorbije dagen was het nog erg onrustig in Basra. Sinds dinsdag waren twaalf mensen om het leven gekomen bij straatprotesten, waarbij ook verschillende instellingen zoals het consulaat van Iran en enkele partijhoofdkwartieren in brand werden gestoken.

De bevolking van Basra protesteert tegen de politieke corruptie en het gebrek aan basisvoorzieningen. De protesten zetten ook de Iraakse regering onder druk.