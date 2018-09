“Indian summer”: ook vandaag weer meer dan 20 graden

Wie dacht dat de zomer voorbij was, is eraan voor de moeite: ook vandaag raakt het kwik weer vlot boven de 20 graden...

Foto: KMI

Zondag verwacht het KMI gedeeltelijk bewolkt en zeer zacht weer met hoge en middelhoge wolkenvelden. Het zuiden van het land krijgt meer zon. De temperaturen halen 20 graden op de Ardense hoogvlakten en 23 tot 25 graden in de meeste andere streken.

Maandag komen er wolkenvelden binnendrijven vanaf het noordwesten van het land met kans op nevel of enkele mistbanken. Minima tussen 9 op de Ardense hoogten en 15 graden aan zee.

Dinsdag blijft het droog en wordt het zonnig met hoge wolkensluiers en wat onschuldige stapelwolken. De maxima liggen tussen 21 en 25 graden bij een matige zuidwestelijke wind.

Woensdag begint de dag zonnig maar trekt in de loop van de dag vanaf de kust bewolking over het land met kans op een buitje. Aan de kust is dat waarschijnlijk nog voor de middag, in het zuidoosten pas in de loop van de avond. Het wordt warm met maxima van 22 graden aan zee tot mogelijk 29 graden in Belgisch Lotharingen.