Hét icoon van de Franse wijn verkocht voor waanzinnige prijs

Een van de beroemdste wijndomeinen ter wereld, Petrus uit Bordeaux, is voor 20 procent in handen gekomen van een Colombiaanse miljardair. Dat heeft de Franse wijnsector verrast, niet het minst wegens de fabelachtige verkoopprijs: 87 miljoen euro per hectare.

De gedeeltelijke overname van een van Frankrijks meest prestigieuze wijndomeinen zou vorig jaar al gebeurd zijn, maar is nu pas uitgelekt via het wijnmagazine La Revue du Vin de France. Wellicht hebben de verkoper, de Franse familie Moueix, en de koper, de Colombiaanse miljardair Alejandro Santo Domingo, de overname in stilte geregeld, omdat ze een interventie van de Franse politiek vreesden. Vorig jaar nog kwam het Elysée tussenbeide toen de Chinese miljardair Jack Ma het Bourgondische topdomein Clos de Tart wilde kopen. In extremis werd het aan de zakenman François Pinault verkocht, zodat het in Franse handen bleef.

Maar zou een Fransman voor Petrus dezelfde prijs hebben betaald als deze Colombiaanse investeerder? Santo Domingo telde 200 miljoen euro neer voor 20% van het domein, dat 11,4 hectare wijngaard omvat. Bijgevolg wordt Petrus gewaardeerd op 1 miljard euro, en één hectare wijngaard op 87 miljoen euro. Dat is nooit gezien. Volgens een recente studie van BNP Paribas bedraagt in Pomerol, waar Petrus gelegen is, de prijs van één hectare wijngaard vandaag 3,6 miljoen euro. ‘Maar dit is een deal die aan de normale prijzen ontsnapt’, zegt Alex Hall, een expert in wijnvastgoed in Bordeaux, ‘Dit is niet zomaar een wijngaard, dit is Petrus, een legende.’

Van bier naar wijn

Alejandro Santo Domingo beheert een familiaal fortuin van om en bij de 5 miljard euro. Twee jaar geleden verkocht hij aandelen in brouwer SABMiller aan AB InBev. Die deal werd deels in cash en deels in aandelen betaald. Via het huwelijk van een nicht heeft Santo Domingo een band met de familie Grimaldi in Monaco, en zo kwam hij in contact met Moueix, een van de machtigste wijnfamilies in Frankrijk, die al sinds het begin van de 20ste eeuw in de wijnsector actief is. Ze kocht Petrus (toen nog Château Pétrus genoemd) in de jaren 60. De wijn bereikt vandaag de hoogste prijzen ter wereld. De jaargang 2016 wordt verkocht voor 2.500 à 3.000 euro per fles. Oudere jaargangen kunnen gaan tot 7.000 euro per fles.

Pikant detail: Alejandro Santo Domingo is gehuwd met Lady Charlotte Wellesley, een afstammelinge van de hertog van Wellington, overwinnaar van de Franse keizer Napoleon in Waterloo.