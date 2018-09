Noord-Korea houdt militair défilé… maar houdt de langeafstandsraketten op stal

Noord-Korea heeft zondag een militair défilé georganiseerd om de zeventigste verjaardag van het land te vieren. Opvallend: er waren geen intercontinentale raketten of langeafstandsraketten (ICBM) te zien.

De parade vond zondagochtend lokale tijd plaats in het centrum van de hoofdstad Pyongyang. Waarnemers waren nieuwsgierig of het land daarbij langeafstandsraketten zouden tonen, maar Noord-Korea deed dat dus niet. Er waren enkel korteafstandsraketten te zien.

Het land lanceerde in het verleden al verschillende langeafstandsraketten, tot groot ongenoegen van de internationale gemeenschap. Officieel is Pyongyang eerder dit jaar gestopt met kernproeven en tests met raketten, onder meer omdat het kernwapenprogramma volgens leider Kim Jong-un af is. In juni beloofde de dictator de nucleaire wapens te ontmantelen, na een historische ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore.

