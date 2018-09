Watergate-advocaat ziet geschiedenis zichzelf herhalen: “Het verdoezelen is altijd moeilijker dan de misdaad zelf”

Een voormalige advocaat van één van de nauwste medewerkers van Richard Nixon ten tijde van het Watergate-schandaal heeft in een interview met de Britse krant The Independent zijn licht laten schijnen op de aanhoudende storm schandalen die het presidentschap van Donald Trump overspoelt. Volgens Andrew Hall is een afzettingsprocedure “onvermijdelijk”, al ziet hij nog grotere juridische gevaren voor de entourage van de Amerikaanse president.

John D. Ehrlichman werd veroordeeld voor zijn rol in het Watergate-schandaal Foto: Getty

Hall was erbij toen vier topadviseurs van president Nixon werden veroordeeld voor hun rol in het Watergate-schandaal: hij was de advocaat van John D. Ehrlichman, die een gevangenisstraf kreeg voor samenzwering, belemmering van de rechtsgang en meineed. Ehrlichman was de man achter “The Plumbers” (“De Loodgieters”), een team van geheime onderzoekers van het Witte Huis die illegale (politieke) operaties uitvoerden, waaronder de inbraak in het Watergate-hotel.

De geschiedenis herhaalt zichzelf

Hall is dan ook verbaasd door wat hij nu ziet op het Amerikaanse politieke toneel: president Trump die zichzelf steeds dieper in de nesten werkt met het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, of in de woorden van Hall: de geschiedenis die zichzelf herhaalt. “Het verdoezelen is altijd moeilijker dan de misdaad zelf. En ditmaal is het allemaal wel héél verdacht.”

De afgelopen week verschenen waanzinnige berichten uit het Witte Huis in de vorm van een anoniem opiniestuk in de New York Times en een explosief boek van Bob Woodward, één van de journalisten die het Watergate-schandaal aan het licht brachten. Beide beschrijven een regering in chaos, met een president die totaal onbekwaam lijkt om zijn land te leiden.

De intussen opgestapte John Dowd smeekte Trump om niet te getuigen in het Rusland-onderzoek Foto: AP

“De slimste beslissing die zijn advocaten ooit gemaakt hebben”

Maar intussen dendert ook het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller door, die onderzoekt of de campagne van Trump samenwerkte met Rusland om de uitslag van de verkiezingen in 2016 te beïnvloeden. In het boek van Woodward beschrijft de auteur ook hoe de president als voorbereiding op een eventuele getuigenis in het Rusland-onderzoek leugen na leugen vertelde, hoe zijn toenmalige advocaat John Dowd hem smeekte om niet te getuigen (“Doe het niet of er wacht je een oranje gevangenisplunje”), en hoe Dowd vervolgens aan Mueller zei dat er geen getuigenis zou komen omdat hij vreesde dat de president dan meineed zou plegen.

Het Witte Huis ontkent ten stelligste de gebeurtenissen die Woodward beschrijft, “maar als ze wel plaatsvonden, is de beslissing om niet te getuigen de slimste die zijn advocaten ooit gemaakt hebben”, aldus Hall. “Een getuige voorbereiden is altijd een goed idee, maar het feit dat hij blijkbaar niet in staat is om gedurende het hele interview eerlijk te zijn, is vrij angstaanjagend.”

Rudy Giuliani Foto: AP

Entourage

Mueller zou intussen echter hebben toegestaan dat de president zijn vragen schriftelijk zou beantwoorden. Dat belooft volgens Hall dan weer weinig goeds voor de entourage van Trump: “In dat geval zouden die antwoorden ongetwijfeld voorbereid worden door een team van advocaten. Als zij een aanpassing maken die niet helemaal overeenstemt met de waarheid of bedoeld is om iets te verhullen, dan overtreden ze de wet. “Rudy Giuliani (die al vaker halve waarheden vertelde in naam van de president, nvdr.) bijvoorbeeld zou in dat geval in grotere problemen zitten dan zijn baas. Giuliani kan aangeklaagd worden. Trump als zittend president niet.”

Er werden al verschillende voormalige medewerkers van Trump veroordeeld voor allerlei misdaden, met name zijn voormalige campagneleider Paul Manafort en zijn persoonlijke advocaat Michael Cohen. Trump heeft al laten uitschijnen dat hij bereid is om Manafort gratie te verlenen, net zoals hij dat zou doen voor wie weigert mee te werken met onderzoekers.

Opstappen of afgezet worden?

Het boek van Woodward ligt vanaf dinsdag in de rekken. Verwacht wordt dat er dan nog cruciale informatie bekend raakt die wel eens zou kunnen leiden tot de afzetting van Trump, volgens Hall een “bijna onafwendbare” conclusie. “De tussentijdse verkiezingen in november zijn van cruciaal belang voor het vervolg. Als de Democraten de meerderheid in de Senaat veroveren, of er worden genoeg gematigde Republikeinen verkozen, zal impeachment onvermijdelijk zijn.”

Toch ziet Hall president Trump eerder aftreden dan uit zijn ambt gezet worden. “Hij zal zelf wel opstappen, net zoals Nixon dat deed toen hij geen andere uitweg meer zag.”

Nixon traf af op 9 augustus 1974 Video: YouTube