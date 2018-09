Waarom de Zweedse verkiezingen een triomf worden voor de antimigrantenpartij

Jarenlang keek de wereld jaloers naar de Zweden. De humanitaire superstaat werd het land genoemd: een maatschappij waar de welvaart groot was, het onderwijs top, de inwoners gelukkig en alle asielzoekers welkom. In dat beeld zijn allang barstjes gekomen. Na de verkiezingen zondag zal het helemaal in gruzelementen liggen, wanneer Jimmie Åkesson, het kopstuk van de Zweedse Democraten, de overwinning opeist. Hij is een kruising van Geert Wilders, Marine Le Pen en Matteo Salvini.