Bart De Wever wil burgemeesterssjerp niet afgeven, want “Antwerpen is dankzij dit stadsbestuur klaar voor een nieuwe Gouden Eeuw”

Antwerpen - Dat Bart De Wever niet van plan is plaats te ruimen op het Schoon Verdiep, mag geen verrassing heten. In een interview met De Zondag somt de Antwerpse burgemeester vandaag zijn (talrijke) verwezenlijkingen op. De oppositie is gewaarschuwd: de N-VA-voorzitter wil zijn stad zelf “een nieuwe Gouden Eeuw” in leiden. Al geeft hij toe dat “de war on drugs niet gewonnen kan worden”.

Dag op dag 6 jaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober marcheerde de Antwerpse N-VA onder leiding van grote overwinnaar Bart De Wever naar het stadhuis op de grote Markt, gevolgd door een triomfantelijke speech van de nieuwe burgemeester. Een giftige toespraak volgens tegenstanders, maar daar is De Wever het niet mee eens: “In die toespraak zat ontlading, dat wel. Voor het eerst in negentig jaar zou Antwerpen niet door socialisten bestuurd worden. Maar die ontlading maakte snel plaats voor zakelijkheid. Ik kreeg meer dan 76.000 voorkeurstemmen. Dat is een stevig mandaat om deze stad te besturen. Dat was van dan af mijn focus.”

Video: ATV

Toch droomde De Wever naar eigen zeggen niet van het lokale politieke niveau. “De nationale politiek, dát zou mijn ding zijn. Als burgemeester is dat gevoel helemaal gekeerd. Ik heb leren houden van dit niveau, zozeer zelfs dat het pijn zou doen om dit te moeten loslaten.” Antwerpen is volgens De Wever (“dankzij dit stadsbestuur”) dan ook klaar voor “een nieuwe Gouden Eeuw”. Geen wonder dat hij burgemeester wil blijven, want “de stad van morgen staat in de steigers. Ik zou die ook graag uit de steigers zien gaan. Dat is mijn persoonlijke drijfveer om burgemeester te blijven.”

De verlichtte Antwerpse kathedraal Foto: Joris Herregods

“Geen excuus om niet te strijden”

Waarop De Wever zijn verwezenlijkingen opsomt: “De stad is financieel gezond. We staan niet langer onder curatele. We staan economisch sterker. Oosterweel, de overkapping van de ring, de renovatie van het stadhuis en Het Steen, de LED-lichten op de kathedraal: die veranderen het aanschijn van deze stad. Die vier werven: dát is mijn bilan.” Maar de grootste verwezenlijking van De Wever is naar eigen zeggen toch de strijd tegen de misdaad: “De criminaliteit is met ruim dertig procent gedaald. Daar ben ik het meest fier op, want dat is mijn rechtstreekse bevoegdheid.”

Een speerpunt in die strijd is de war on drugs. En opvallend: zelfs volgens De Wever kan die niet gewonnen worden. “Maar dat is geen excuus om niet te strijden. Wij hebben de eerste aanzet gegeven. We hebben getracht het criminele businessmodel te ontwrichten, en slagen daar ook in. Je ziet dat de drugsgerelateerde criminaliteit met de helft is afgenomen. De volgende stap is de aanpak van de criminele netwerken boven dat niveau. Het Stroomplan is een belangrijke maatregel daartoe. We weten intussen wie de clans zijn, waar het geld zit. Ik heb al 125 drugspanden gesloten.”

De Wever is niet van plan snel plaats te ruimen op het Schoon Verdiep Foto: DRIES LUYTEN

“Antwerpen is opnieuw het epicentrum van Vlaanderen”

Maar intussen speelde De Wever natuurlijk ook nog altijd zijn rol op het nationale niveau. Dat blijkt uit zijn antwoord op de vraag hoe hij zijn stempel drukte: “Dat Antwerpen opnieuw het epicentrum van Vlaanderen is. Brussel luistert weer als Antwerpen spreekt. In alle bescheidenheid denk ik te mogen stellen dat ik daarin een groot aandeel heb. Zelfs andere partijen vinden het weer evident om nationale kopstukken naar hier te sturen. Dat was ooit anders.”

Kritiek als zou de N-VA te veel geld doorsluizen naar Antwerpen (“Zure reacties”) of te close zijn met bepaalde bouwpromotoren (“Alle klachten zijn verworpen”) raken naar eigen zeggen de koude kleren van De Wever dan weer niet eens. Conclusie: De Wever wil absoluut een tweede ambtstermijn op het Schoon Verdiep. “En wat mij betreft, liefst met dezelfde coalitie. Ik ben tevreden over het beleid dat wij gevoerd hebben”, aldus De Wever.