Voyeurisme in stijgende lijn

De politie registreert elk jaar meer feiten van voyeurisme. Terwijl dat in 2014 en 2015 nog maar om respectievelijk 108 en 112 overtredingen ging, steeg dat cijfer in 2016 naar 366 overtredingen en in 2017 zelfs naar 857. Dat blijkt uit cijfers van de politiedatabank die in De Zondag staan.