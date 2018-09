‘Bloedwraakmoord’ komt maandag (eindelijk) opnieuw voor

Sint-Niklaas - In het Gentse hof van beroep staan maandag een vader en zijn drie zonen (opnieuw) terecht voor een wraakmoord uit 2013. Vader Fazli S. (62) en zijn twee zonen Arben (36) en Faton (27) werden eerder door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot respectievelijk 28, 26 en 25 jaar gevangenisstraf, maar ze tekenden beroep aan.

Het drietal werd schuldig bevonden aan de moord op de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) in december 2013. De man werd aan zijn huis in Sint-Niklaas, in de Kleibeekstraat, neergeschoten vanuit een rijdende auto. Nedjip raakte zwaargewond en overleed later aan die verwondingen.

Ruim een maand later kon het gerecht de verdachten oppakken. Vader Fazil S. werd als opdrachtgever voor de moord gezien. Zijn zoon Faton was de chauffeur van de wagen en Arben de schutter die Nedjip doodschoot. Hij vuurde acht keer.

Aanslepende vete

Een al jaren aanslepende familievete tussen de twee Roma-families lag aan de basis van de feiten. De familie S. wilde de familie van Nedjip Mustafa een lesje leren, nadat een zoon van S. zelfmoord pleegde. Die was getrouwd geweest met de zus van Nedjip en de familie S. verweet de Mustafa’s dat zij hun zoon de dood in gejaagd hadden, met een bloedwraak tot gevolg.

De rechtbank van Dendermonde veroordeelde de vader tot 28 jaar, de twee broers tot 26 en 25 jaar cel, maar ze gingen in beroep. Eind februari werd de zaak ingeleid en uitgesteld naar 28 mei dit jaar. Maar om een drietal redenen werd de zaak uitgesteld naar 10 september. Eén van de tolken voelde zich met de dood bedreigd door een van de families, waardoor hij zich terugtrok. Daarnaast veranderden pas een week voor de zitting van 28 mei de drie beklaagden van advocaat. Bovendien waren er ook problemen met de ingediende beroepsformulieren voor het hof van beroep. Twee ervan zouden niet ondertekend zijn, waardoor hun beroep ongeldig zou zijn. Als al die problemen van de baan zijn, kan het proces maandag bij een nieuwe poging van start gaan.