Na mysterieuze overlijdens van 7 toeristen opnieuw waarschuwing van jonge vrouw die verkracht werd op eiland: “Blijf er weg”

Voor velen is de paradijselijke bestemming een droom. Met zijn jungles en prachtige stranden is het eiland vooral gericht op toerisme. Maar sedert enkele jaren wordt het Thaise Koh Tao vooral bij zijn macabere bijnaam genoemd: “dodeneiland”. De voorbije vier jaar kwamen er maar liefst zeven buitenlandse toeristen om het leven, onder wie een Belgische jonge vrouw. Nu komt er een nieuwe waarschuwing, dit keer van een Britse toeriste die er naar eigen zeggen gedrogeerd en verkracht werd.

Het negentienjarige meisje uit Groot-Brittannië heeft publiekelijk verklaard dat ze in juni gedrogeerd, verkracht en beroofd werd op Sairee Beach op Koh Tao. Ze is ervan overtuigd dat iemand iets in haar drankje deed toen ze met vrienden in een strandbar was.

Naar eigen zeggen verliet ze de bar en werd alles nadien zwart. Toen ze wakker werd, had ze slechts een deel van haar kleren aan. “Mijn short en mijn ondergoed waren weg”, zegt ze. “Een Thaise man stond over me heen gebogen. Hij glimlachte naar me en stapte weg.”

“Politie doet niets”

Toen ze helemaal bij bewustzijn was, ervaarde ze een ongelooflijke pijn. Op haar ene been zag ze schrammen, op haar knie brandwonden. Haar gsm, haar geld en haar bankkaarten waren weg.

De Thaise politie speelt het hard: zij hebben twaalf mannen gearresteerd omdat ze het Facebookbericht van de Britse toeriste over de verkrachting hadden gedeeld. Foto: AP

In paniek besliste ze het eiland zo snel mogelijk te verlaten en de politie van het nabijgelegen eiland Koh Phangan in te lichten. Volgens haar weigerden de agenten daar te helpen “omdat de misdaad niet op hun grondgebied had plaatsgevonden”.

Toen een vriend later bewijsmateriaal aan de politie van Koh Tao wilde afgeven, zouden zij geweigerd hebben dat in ontvangst te nemen.

“Wie willen ze beschermen?”

Het tienermeisje en haar moeder hebben om die reden het grote publiek ingelicht. Zij eisen een deftig onderzoek. Zij eisen antwoorden. Volgens hen proberen de Thaise autoriteiten iemand te beschermen. Maar wie? Of wat?

“Het is duidelijk dat ze iets te verbergen hebben”, klinkt het. “De politie van Koh Tao wil ons zelfs voorgoed verbannen uit Thailand. Daarom willen wij iedereen waarschuwen: blijf daar weg!”

Zeven mysterieuze overlijdens

Door een aantal onverklaarde gebeurtenissen heerst er al langer chaos op de toeristische trekpleister. Sommigen noemen Koh Tao zelfs een “val voor toeristen”.

De politie schermt de lichamen van David Miller en Hannah Witheridge af in september 2014. Foto: AFP

De afgelopen vier jaar zijn er al meerdere lichamen van toeristen gevonden in zwembaden, in de zee of op stranden. De inwoners vermoeden dat de maffia aan het werk is, anderen vrezen dat er een seriemoordenaar huist op het eiland.

“Koh Tao kan paradijselijk zijn, maar het kan ook extreem gevaarlijk zijn voor wie onoplettend is”, klinkt het. “Toeristen die naar het eiland willen gaan, moeten gewaarschuwd worden zodat ze geen vals gevoel van veiligheid hebben.”

De politie heeft het dan weer telkens over “tragische ongelukken”:

Op 1 januari 2014 werd het lichaam van de Brit Nick Pearson (25) uit het water gehaald. Hij was verdronken in de buurt van het Hillside Resort. Uit het onderzoek bleek dat hij was verdronken nadat hij dronken in de zee was gevallen, zo meldde de politie. Zijn vader vroeg geen verder onderzoek of autopsie.

(25) uit het water gehaald. Hij was verdronken in de buurt van het Hillside Resort. Uit het onderzoek bleek dat hij was verdronken nadat hij dronken in de zee was gevallen, zo meldde de politie. Zijn vader vroeg geen verder onderzoek of autopsie. De lichamen van de Britse toeristen David Miller en Hannah Witheridge - allebei 24 - werden op 15 september 2014 gevonden op het strand. De twee waren doodgeslagen. Twee arbeiders uit Myanmar zijn op basis van DNA-materiaal ter dood veroordeeld.

en - allebei 24 - werden op 15 september 2014 gevonden op het strand. De twee waren doodgeslagen. Twee arbeiders uit Myanmar zijn op basis van DNA-materiaal ter dood veroordeeld. Op 1 januari 2015 werd het lichaam van Dimitri Povse gevonden in een huurhuis. De 28-jarige Fransman had zichzelf verhangen. Hoewel zijn handen rond zijn rug waren gebonden, bleek uit politieonderzoek dat hij dit zelf gedaan kon hebben. Er werd ook een brief ter plaatse gevonden.

gevonden in een huurhuis. De 28-jarige Fransman had zichzelf verhangen. Hoewel zijn handen rond zijn rug waren gebonden, bleek uit politieonderzoek dat hij dit zelf gedaan kon hebben. Er werd ook een brief ter plaatse gevonden. De Britse Christina Annesley (23) werd dood aangetroffen in een kamer in het ‘In Touch Resort’ op 21 januari 2015. Er werden geen sporen gevonden van een gevecht of aanranding, noch het DNA van een andere persoon. De doodsoorzaak was, volgens de politie, het falen van de bloedsomloop na inname van drugs en alcohol.

(23) werd dood aangetroffen in een kamer in het ‘In Touch Resort’ op 21 januari 2015. Er werden geen sporen gevonden van een gevecht of aanranding, noch het DNA van een andere persoon. De doodsoorzaak was, volgens de politie, het falen van de bloedsomloop na inname van drugs en alcohol. Op 6 januari 2017 verdronk de Brit Luke Miller (26) in een zwembad aan de Sunset Bar. Hij overleed nadat hij de springplank raakte waarvan hij in het zwembad wilde springen. Volgens een vriend van het slachtoffer ging het niet om een ongeval.

(26) in een zwembad aan de Sunset Bar. Hij overleed nadat hij de springplank raakte waarvan hij in het zwembad wilde springen. Volgens een vriend van het slachtoffer ging het niet om een ongeval. Sinds 16 februari 2017 is de Russische Valentina Novozhyonova (24) vermist. Op de laatste beelden waarop ze te zien is, heeft ze duikgerief bij. Ze wandelde naar de Chaloke Hin Kao-baai en keerde nooit terug. Volgens de politie wilde ze een duikrecord breken, en liep het mogelijk mis.

(24) vermist. Op de laatste beelden waarop ze te zien is, heeft ze duikgerief bij. Ze wandelde naar de Chaloke Hin Kao-baai en keerde nooit terug. Volgens de politie wilde ze een duikrecord breken, en liep het mogelijk mis. Op 27 april 2017 werd het lichaam van de Belgische rugzaktoeriste Elise Dallemagne (30) gevonden op het strand. Volgens de lokale politie ging het om een zelfdoding, volgens haar moeder Michele Van Egten is haar dochter vermoord. Het onderzoek werd heropend, voorlopig zonder resultaat.

