Evi (24) overleden na crash tijdens sandboarden in Peruviaanse woestijn

Evi De Preker (rechts) kwam om het leven tijdens het sandboarden in Peru Foto: if

Boechout / Lier - De 24-jarige Evi De Preker uit Boechout is overleden nadat ze begin september zwaargewond was geraakt tijdens het sandboarden in de Peruviaanse woestijn. De jonge vrouw crashte toen tegen de muur van een hotel en liep daarbij talloze breuken op, waarna ze een week in een kunstmatige coma werd gehouden. Daaruit ontwaakte ze niet meer.

Het ongeval gebeurde in Huacachina, een oase in de Peruviaanse woestijn Foto: if

Het ongeval gebeurde vorige week in Huacachina, een oase in de Peruviaanse woestijn. Dat dorpje is helemaal omgeven door enorme bergen zand, waar je soms tot 20 minuten op moet klimmen voor je de top haalt. Het is dan ook razend populair bij avontuurlijke reizigers die er komen sandboarden. “Net zoals bij snowboarden kan je in het zand vrij hoge snelheden halen”, zegt Steve Verelst, die met zijn bedrijf Stevokitesurf initiatielessen sandboarden aanbiedt in De Panne.

“Alles hangt natuurlijk af van de lengte van de helling. Bij ons in België zijn de duinen niet zo hoog, waardoor de snelheid beperkt blijft. Maar op sommige plaatsen in de wereld heb je zeer hoge bergen met zand, waar je zelfs met stoeltjesliften op moet gaan. Als je daar recht naar beneden glijdt, dan kan het gevaarlijk worden. Net zoals dat met skiën of snowboarden het geval is.”

Foto: BC Guco Lier

Crash tegen hotelmuur

De Antwerpse Evi De Preker (24) was met een groep vrienden al weken op trektocht in Zuid-Amerika. Wat er precies misging toen ze de hoge duin bij Huacachina afdaalde met het sandboard, is niet helemaal duidelijk. Wat wel vaststaat, is dat ze niet meer tijdig kon stoppen toen ze in de richting van het dorpje gleed, dat omzoomd is met hotels. Ze ging door een omheining aan het zwembad van een hotel en crashte daarna tegen de muur. Volgens tv-zender Panamericana ­gebeuren bij Huacachina wel vaker ongevallen met sandboarders. Op som­mige plaatsen is het er zelfs ronduit verboden wegens te gevaarlijk.

Evi werd met talloze breuken, waaronder een heupfractuur, overgebracht naar het ziekenhuis. Ze werd een week lang in een kunstmatige coma gehouden in het ziekenhuis. Daar waakten haar vader en moeder, die na het ongeval naar Peru waren afgereisd, bij haar. Basketbalclub Guco Lier, waar Evi in het verleden nog actief was, bevestigde vandaag echter dat ze overleden is.