Rijk koppel gebruikt sperma van overleden zoon om mannelijke erfgenaam te “creëren”

Een rijk koppel uit het Verenigd Koninkrijk heeft het sperma van hun overleden zoon gebruikt om een kleinzoon - en bijgevolg een erfgenaam - te maken. Het gaat om een zeer uitzonderlijke procedure. Dat meldt de Britse krant Daily Mail zondag.

Het koppel, allebei vijftigers inmiddels, verloor hun zoon vier jaar geleden bij een motorongeval. Na zijn overlijden kozen ze ervoor een gerenommeerde arts uit de Verenigde Staten te contacteren om het sperma van hun ongetrouwde zoon (26) in te vriezen.

Die arts was David Smotrich uit de Amerikaanse staat Californië. Aan de krant Daily Mail legt hij uit hoe de bijzondere procedure in z’n werk is gegaan.

Zeer zeldzaam

Naar eigen zeggen kwamen de zaadcellen ongeveer een jaar na het ongeval per medische koerier in zijn kliniek terecht. Vervolgens zocht hij - samen met het koppel - donoreicellen en een surrogaatmoeder uit. Volgens hem drongen ze erop aan dat zowel de donoren als de draagmoeder moesten matchen met “het soort vrouw waarop hun zoon had kunnen vallen”.

Uit de procedure kwamen vier embryo’s voort, waarvan één geselecteerd werd. Het kind kwam in 2015 ter wereld in de Verenigde Staten, waarna ze het meenamen naar het Verenigd Koninkrijk.

“Een kind maken met sperma van een overleden persoon is zeer zeldzaam”, zegt dokter David Smotrich. “Ik heb het nog maar vijf keer gedaan. Dit koppel was wanhopig om een erfgenaam te hebben. Ze wilden alleen een jongen.”

Genderselectie

Daarom koos het koppel ook voor genderselectie, waarmee ze het geslacht van de baby konden bepalen. Ze wilden een nieuwe, mannelijke erfgenaam. “Wat wij gedaan hebben, is niet mogelijk in het Verenigd Koninkrijk”, zegt de arts nog. “Daar is genderselectie illegaal.”

Omdat het koppel nu in het Verenigd Koninkrijk woont met het driejarige jongetje, is het mogelijk dat ze een gerechterlijke vervolging riskeren. Bovendien had hun zoon ook nooit de formele toestemming gegeven om zijn zaadcellen te gebruiken na zijn dood.

In totaal zou de procedure tussen de 60.000 en 110.000 euro gekost hebben. Geen cent te veel voor het koppel dat door de arts omschreven wordt als “extreem rijk” en “afkomstig uit een belangrijke familie”.