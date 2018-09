Duitser komt om bij vechtpartij, twee Afghanen opgepakt als verdachte

Bij een vechtpartij in Köthen, in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, is een 22-jarige man met de Duitse nationaliteit om het leven gekomen. Twee Afghanen werden opgepakt als verdachte, zo bevestigt de politie zondag. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend, maar het incident dreigt de vreemdelingenhaat in Duitsland verder aan te wakkeren. Op sociale media circuleert intussen een oproep om zondagavond om 19 uur samen te komen.

De precieze omstandigheden over het dodelijke incident in Köthen zijn niet bekend. Volgens informatie van het Duitse persbureau dpa kwam het zondagavond op een speelterrein tot een vechtpartij tussen een groepje mannen. Drie Afghanen waren er aan het discussiëren met een vrouw, toen het 22-jarige slachtoffer met een kompaan passeerde. De Duitsers kwamen tussenbeide en het geweld escaleerde. De man stierf naar verluidt aan een hersenbloeding. Er wordt nog een autopsie uitgevoerd.

Twee weken geleden werd in Chemnitz, in het oosten van Duitsland, een 35-jarige Duitser vermoord. Twee verdachten, met de Syrische en Iraakse nationaliteit, werden later opgepakt. De moordpartij leidde tot xenofobe protesten in Chemnitz.

Ook in Köthen staat een manifestatie gepland. Op sociale media circuleert een oproep om zondagavond om 19 uur samen te komen in het Friedenspark in de stad. De politie kon het nieuws nog niet bevestigen.